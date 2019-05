Díaz Ayuso, sobre llevar el Orgullo a la Casa de Campo: "No es el sitio. Es escenario de familias"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su desacuerdo con la propuesta de Vox de trasladar la fiesta del Orgullo LGTBI de las calles de Madrid a la Casa de Campo. Sin embargo, al explicar su postura sobre este tema, ha justificado que la Casa de Campo "no es el sitio" porque "es escenario de las familias".

En una entrevista en 'Madrid Diario', la candidata popular ha dicho que rechaza el traslado del Orgullo a este enclave madrileño "ya no solo porque es un bien patrimonial, es también escenario de las familias, durante el fin de semana, de los que van a hacer deporte, etcétera". "No creo que sea el sitio", ha añadido.

"A mí esas propuestas no me gustan y demuestran que tienen muy poca gestión", ha dicho Díaz Ayuso sobre Vox. "Cada fiesta tiene su afán en Madrid, todos cabemos en Madrid y yo no creo que esos sean los problemas que tienen la ciudad ni la comunidad", ha agregado.

La medida planteada por la formación de extrema derecha se ha topado con un amplio rechazo desde distintos sectores políticos. La alcaldesa de la capital y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, y la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, han criticado la medida.

En este sentido, Maestre advirtió que Javier Ortega Smith, candidato de Vox a la Comunidad de Madrid, "si se descuida les manda a un campo de concentración".

En el mismo sentido se pronunció Borja Sémper, presidente del PP de Gipuzkoa, con un irónico tuit dirigido a Ortega Smith: "Mejor a un gulag, para qué andarnos con medias tintas", escribió.