Detienen a 'la banda del Vaticano': la policía los cazó después de robar en una joyería de la calle Alcalá

Primero, dos ladrones entraron vestidos de cura y monja y encañonaron a la dependienta para poder acceder a las joyas. Después, se unió un tercer ladrón que se llevó el botín.

Ha sido detenida la bautizada como 'la banda del Vaticano' después de intentar robar una joyería en la calle Alcalá de Madrid. La banda aparecía en los establecimientos disfrazados de curas y monjas para, después, encañonar al personal de la tienda para poder acceder a las joyas y robar todo lo posible.

En este último robo, como en anteriores ocasiones, los ladrones aparecieron con hábitos y sotanas. Primero miraron las vitrinas y, después, encañonaron a la dependienta para poder acceder a la zona en la que estaban las joyas.

Cuando ya han accedido a la trastienda, el falso cura avisa a una tercera persona que está fuera y que se encarga de llevarse el botín. El falso cura llega, incluso, a apuntar a su compinche con la pistola para que se lleve muchas más joyas. Las prisas les juegan una mala pasa y pierden parte de las joyas.

Leo Álvarez se pregunta si esta banda es la misma que reventó tres centros comerciales. "No me parecen los mismos, es todo bastante cutre", señala, "esos disfraces, como entran...". Beatriz de Vicente, por su parte, tiene dudas.

La abogada indica que una manera de engañar a la policía es simular que no se es tan profesional. Cristina Pardo señala que en los atracos a centros comerciales los ladrones cambiaron su indumentaria. "Pero yo es lo veo tan poco preparado...", señala Álvarez.

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