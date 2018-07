Los detalles económicos del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos

ESPERAN QUE SE UNAN MÁS PARTIDOS

Pedro Sánchez y Albert Rivera han suscrito un acuerdo que aseguran no tiene fecha de caducidad y al que esperan que se sumen más partidos. El PSOE habla de derogar la reforma laboral y la Ley Mordaza, pero en el acuerdo no aparece así. Rivera renuncia al contrato único y a cerrar el Senado. Se baja el IVA cultural al 10% y sobre corrupción, se comprometen a no llevar en listas a imputados a partir de ahora.