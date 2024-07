El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no declarar en su declaración como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado en el caso que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y prevaricación en los negocios.

Una decisión sobre la que no han tardado en pronunciarse en el Partido Popular. En una rueda de prensa en el Congreso, Miguel Tellado ha destacado que estamos cerrando el curso político con "corrupción", criticando que los portavoces del PSOE no expliquen "las actuaciones de Begoña Gómez".

"Es un escándalo que exige explicaciones", ha indicado, señalando que es obligación del presidente del Gobierno "decir la verdad". "Todos somos iguales ante la ley. Él y Begoña también", ha recalcado.

El portavoz del PP en el Congreso ha destacado que hoy el presidente del Gobierno ha tenido la oportunidad de decir que "no hay nada", como viene defendiendo desde que salió a la luz la investigación a su mujer. "No ha declarado y eso es que no tiene explicaciones", ha señalado, acusando a él y a Begoña Gómez de haber convertido la Moncloa en "un coworking".

"El hecho de que Sánchez no colabore con la Justicia le deja en muy mal lugar", ha asegurado, destacando que con esto "pone en duda" la calidad democrática". "Su actitud le convierte en más sospechoso que nunca", ha zanjado.