El hermano de Koldo García, Joseba García, sigue trabajando en el Ministerio de Transportes, según ha confirmado este sábado el ministro Óscar Puente en laSexta Xplica. "El hermano de Koldo trabaja en el ministerio, en una empresa que se llama Emfesa", ha señalado, agregando que es una empresa dependiente de Adif.

El ministro ha detallado que es una empresa que se dedica a la "recuperación de vías" y que él trabaja como personal de limpieza. "Sigue trabajando en Emfesa, estaba prestando servicio en una brigada de limpieza", explica y añade que le detuvieron cuando prestaba servicio ahí. Así lo ha explicado Puente al ser preguntado por los documentos que Joseba trasladó a José Luis Ábalos.

Sin embargo, el socialista ha asegurado que no le pueden despedir: "He pedido un informe para ver qué podemos hacer". "No le podemos despedir porque no ha cometido ningún hecho con el trabajo que tiene recomendado. No podemos hacer nada en este momento con él", ha sostenido.

La investigación, además, le sitúa en el epicentro del enriquecimiento presuntamente ilícito, pero el ministro ha puesto un ejemplo para aclarar este caso: "Si le detienen por robar en un supermercado, por cualquier hecho que no tenga relación con su trabajo, no le van a poder despedir". "Este señor trabaja en una empresa dependiente de Adif y no tenemos una razón legal para despedirle", ha zanjado Puente.