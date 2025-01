La declaración completa de M.Á.R ante el juez: mentiras, extrañas intuiciones y una insinuación inesperada

Miguel Ángel Rodríguez dejó varios frentes abiertos durante su declaración ante el Supremo con sus mentiras, extrañas intuiciones y una insinuación inesperada. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid declaró ante el Tribunal Supremo donde admitió que fue el primero en filtrar información sobre el novio de Ayuso. Tras esto, laSexta ha accedido a la declaración completa del pasado 8 de enero donde M.Á.R deja varios momentos en los que se ve que él está mintiendo.

Y el primero de ellos cuando aseguró que es una deducción lo de que había recibido indicaciones de altos cargos. Ante la pregunta de la abogada del Estado Pilar Rodríguez sobre si recibió "órdenes de arriba" y en base a qué afirma este tipo de información, Miguel Ángel Rodríguez trató de escurrir el bulto alegando que lo intuye porque "tengo el pelo blanco".

"Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta", explicó el asesor de Ayuso.

Y no es la única intuición o deducción de Miguel Ángel Rodríguez. M.Á.R también dejó caer que la Fiscalía fue quién filtró el expediente de denuncia de la Agencia Tributaria contra el novio de Ayuso a 'elDiario.es'. Una acusación que, una vez más, él deduce. "¿De dónde se lo saca usted? ¿Es opinión o es información?", pregunta el Pilar Rodríguez, a lo que el asesor de Ayuso responde de manera tajante: "Es deducción".

Y no solo eso, sino que trató de justificarse afirmando que puede entender que si solo tienen dos partes el correo sea una de las dos la que filtre la información y que él sabe de primera mano que no había sido la pareja de Ayuso: "Hay dos partes que tienen el expediente, la fiscalía y el abogado del señor González. Me consta que el señor González no ha dado la información. ¿Qué puedo entender de lo que está pasando aquí?".

Una mentira y una insinuación

Y entre tantas intuiciones y deducciones, una mentira: afirmó ante el Supremo que 'elDiario.es' no le llamó antes de publicar el expediente de denuncia de la Agencia Tributaria contra la pareja de su jefa. Sin embargo, José Manuel Precedo Nouche, director adjunto de 'elDiario.es', presentó al Supremo unas capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp con M.Á.R en el que le informan que van a publicar un caso de fraude fiscal relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Para terminar, M.Á.R insinuó durante la declaración ante el Supremo que fue González Amador el que filtró el correo a 'El Mundo'. ¿El motivo? El asesor explicó que él no utiliza hasta pasadas 38 horas dicho correo, ya que el novio de Ayuso le envió la fotografía en cuestión "el día 12 marzo a las 9 de la mañana" y aun teniendo en posesión dicha información no hizo nada con ella hasta pasadas casi 40 horas.

"Claro, él me lo envía, pero yo no moví nada, hasta 38 horas después, cuando ya ha publicado 'El Mundo' la noticia de que la fiscalía ha ofrecido un acuerdo cuando laSexta dice que no, que había sido al revés. Pero yo no tenía conocimiento de ningún email previo", aseveró M.Á.R.