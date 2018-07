La izquierda abertzale recibe como un héroe a Otegi: "Vamos a poner en marcha el proceso independentista en Euskal Herria"

Arnaldo Otegi aclamado por miles de personas tras pasar seis años y medio en la cárcel por intentar reconstruir Batasuna, la izquierda abertzale le recibe como un héroe. Su discurso se centró en un llamamiento claro: "Poner en marcha el proceso independentista en Euskal Herria abrirle el segundo frente al Estado aquí cuanto antes".

Asegura que hay que aprender mucho del proceso catalán y sobretodo dar apoyo: "El pueblo vasco no os va dejar solos". Y además ataca directamente al Gobierno: "No tenemos enfrente a un Estado civilizado, ya están amenazando a los catalanes y no tendrán ninguna duda en amenazarnos a nosotros".

Otegi ha querido presionar directamente a Podemos: "Le quiero pedir a esos sectores populares que hoy articulan la nueva izquierda española, que sean honestos, nosotros estamos dispuestos a colaborar para democratizar el Estado". Y lanza una propuesta a la formación morada: "El día que comprobéis que es democratización es imposible sumaros a los independentistas en las naciones del estado para poner en marcha procesos constituyentes en este Estado".

Una petición que obtuvo esta negativa por parte de Pablo Iglesias en laSexta Noche: "A este señor dirigente político de otra formación le digo, pues va a ser que no, estoy orgulloso de ser español y claro que mi patria se puede democratizar".

Desde los socialistas vascos le recriminan a Otegi que "el fin de ETA lo consiguió la firmeza del Estado de Derecho" y no la izquierda abertzale: "Los auténticos hombres y mujeres de paz fueron los que durante años resistieron a la amenaza y el acoso de ETA" dijo Idoia Mendia, secretaria general PSE.

Los últimos resultados electorales de la izquierda aberzale no han sido para presumir y con la irrupción de Podemos el descenso ha sido aún mayor, hasta convertirse en la cuarta fuerza política en Euskadi. Ahora el reto de Otegi es recuperar el terreno perdido con la intención de presentarse a lehendakari.