Decenas de españoles se encuentran atrapados en Perú sin poder regresar a España por la crisis del coronavirus. Koldo García es uno de ellos y con él viajan 25 personas más.

Él explica con desesperación que durante el viaje se les avisó que en 24 horas debían abandonar el país, algo "prácticamente imposible", según relata. "Nos pusimos a trabajar 36 horas sin dormir y logramos coger un vuelo", explica.

Finalmente consiguieron un billete que les llevaría desde Cuzco a La Paz, de allí a Santa Cruz, luego a Río de Janeiro, Madrid y finalmente Bilbao, lugar donde residen. En total estaban dispuestos a realizar 50 horas de vuelo y compraron "26 billetes con un coste superior a 30.000 euros".

"Cuando llegamos al aeropuerto estaba tomado por la Policía y el Ejército peruano y no nos dejaron entrar", explica Koldo, que tras numerosas gestiones y del "disgusto" fletaron un autobús para "atravesar la montaña de Los Andes": "14 horas de camino para ir a La Paz y volver a hacer el trámite de otras 40 horas aéreas".

Todo se volvió a truncar cuando en el camino fueron parados por las autoridades que les hicieron volver al aeropuerto "sin hotel y tirados en la calle", algo que califican de "incomprensible".

De allí les llevaron a Lima, donde les han confinado durante "15 o 21 días". Ellos recriminan que el Gobierno español les ha abandonado: "No contesta la embajada ni los consulados, nadie sabe nada. Señor Marlaska, está usted diciendo que va a repatriar a los españoles, pues aquí estamos, tirados, gastando dinero y ustedes no hacen nada".

Su historia es similar a la de otro grupo de españoles "con edades de entre 65 y 75 años", tres de ellas con patologías crónicas, que están atrapados en ese país. "Se nos han acabado los medicamentos y hemos tenido que pedir ayuda a las ONG de Perú".

Ellos explican que les han "confinado en un hotel sin poder salir de las habitaciones": "No comprendemos por qué no podemos volver a nuestro país, porque no es lo mismo estar confinado en tu casa que en la habitación de un hotel".

"Nos estamos indignando con el Gobierno español y el peruano, estamos viendo que de este hotel salen vuelos hacia Chile, Miami, Tel Aviv y muchos países del mundo. ¿Por qué señores del Gobierno español, del Gobierno peruano, no podemos salir de esta país y seguir confinados en nuestra casa con los nuestros?, por favor os pedimos ayuda, estamos al límite", señalan.

Exteriores asegura que ya ha repatriado a 500 españoles

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha destacado los esfuerzos que está realizando su departamento para ayudar a retornar a los miles de españoles atrapados por el mundo a quienes ha pedido "calma y paciencia" ya que "no se puede poner un avión a cada ciudadano español y es necesario también que los ciudadanos sean responsables".

En sendas entrevistas con la COPE y Antena 3, González Laya ha realizado un repaso a los principales problemas que está afrontando los españoles dispersos por el mundo y los esfuerzos que realiza España, en coordinación con el resto de países europeos, por ayudar a sus ciudadanos a volver a casa en un mundo cada vez más cerrado.

González Laya: "No es fácil (...) No se puede poner un avión a cada ciudadano español".

Ya han salido más de 500 españoles que estaban en Malta, otros que estaban en Asia, América Latina y distintos puntos de la UE. "Hay más y los estamos atendiendo día a día; no es fácil" ya que se están restringiendo los vuelos y el acceso a los países, "pero todo lo vamos a hacer porque ésta es hoy nuestra responsabilidad", ha asegurado.

La operación se está coordinando con otros países de la UE y poniendo en contacto a las compañías aéreas con los viajeros, una tarea que se realiza "de forma rudimentaria y no es fácil, por que no somos agencia de viajes", ha reconocido.