Tras la debacle del 26M, Podemos pierde peso en la negociación con el PSOE

Se aleja la posibilidad de formar un Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y más tras el resultado del 26M, que ha supuesto un desastre para la formación de Pablo Iglesias.

Fuentes del PSOE tachan de "catastrófico" el resultado de la formación morada y reconocen que va a pesar en su posición de fuerza a la hora de negociar un futuro gobierno. Ambas formaciones se habían emplazado a después de las elecciones municipales y autonómicas a empezar a hablar.

Solo con Podemos no suman

Iglesias, que ha comparecido este lunes por primera vez tras las elecciones, ha insistido en esa idea de entrar en un Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero desde el PSOE insisten en que solo con Podemos no suman y que "no podemos meter a todos los que necesitamos para la investidura, sobre todo cuando muchos de ellos nos piden que Podemos no entre", aseguran esas mismas fuentes a laSexta, que califican de "falacia" el hecho de que insista en gobernar en coalición.

El PSOE califica de "falacia" que Iglesias insista en formar un Gobierno de coalición.

Además, en el PSOE culpan a Podemos de lo ocurrido en Madrid, a la "fragmentación absurda de Podemos", dicen.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho en la cadena Ser que ellos siguen apostando por un gobierno socialdemócrata abierto a progresistas" y ha anunciado que la Ejecutiva va a crear una comisión para encauzar futuros pactos.

Podemos Andalucía también se ha pronunciado. Cree que los resultados de las autonómicas y municipales les dan la razón y que Unidas Podemos no debe formar parte del futuro gobierno de Pedro Sánchez, por lo que sostiene que el debate interno "está servido" y apuestan por un acuerdo 'a la portuguesa', un acuerdo de legislatura.