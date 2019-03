De "bombardear" Barcelona a "disparar" a miembros de Podemos: la larga lista de barbaridades y amenazas de Jiménez Losantos

Federico Jiménez Losantos sigue echando madera al conflicto político en Cataluña. "¿cómo que no los podemos bombardear?", se ha preguntado el periodista, en referencia a los catalanes. Insiste en que se puede recurrir a las Fuerzas de Seguridad del Estado. A Puigdemont, además, le lanza una amenaza.

"Que sepas, 'cocomochito', que por supuesto España tiene policías, guardias civiles y soldados para tomar Barcelona, tu casa y tu despacho en cinco minutos", ha advertido Losantos. Según él, si esto no ocurre es por la inacción del Gobierno: "Por supuesto que los podemos bombardear. Otra cosa es que la basura de Gobierno que tengamos no sea capaz de demostrar que claro que hay aviones para bombardear".

No es la primera vez que el locutor ysa los microfonos para lanzar semejantes barbaridades. Tras la puesta en libertad de Puigdemont no dudó en cargar contra Alemania. "Un juez nazi-rojo nos trató como a los camareros de Mauritania, y España no es un país basura", afirmó en una ocasión.

Pero hay más. Sobre algunos dirigentes de Podemos llegó a decir que si tuviera un arma no dudaría en disparar: "Veo a Errejón, Bescana, Maestre.. y me sale el monte... Si llevara la lupara, disparo". Comentarios como este han llevado al periodista a ser condenado en varias ocasiones por los tribunales.