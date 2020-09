La incertidumbre alrededor del COVID-19 sigue en aumento. Ahora sabemos que es posible dar positivo en las PCR durante meses, tal y como le ha ocurrido a Alejandro Yañez, un médico que ha contado a laSexta que ha dado positivo en nueve ocasiones. Para Yañez, lo más difícil fue no poder ver a su familia y "no poder ir al hospital a ayudar".

Sin embargo, no es la única persona a la que le ha ocurrido. Sylvia Puigdemasa, por ejemplo, dio positivo reiteradamente durante tres meses: "Mi doctora de cabecera alucinó; no podía creer que después de tantos días siguiera con el virus", ha relatado.

Y es que aunque no sea lo más habitual, lo cierto es que el virus puede esconderse en el cuerpo durante semanas, incluso meses, tal y como explica José Antonio López, director de Neurovirología de la UAM: "Podría acantonarse en algunos órganos reservorios del organismo, como en el tracto digestivo y de ahí emerger de forma periódica".

Los positivos no tienen por qué ser contagiosos

Sin embargo, cabe destacar que aunque se detecten fragmentos del virus, esto no significa que el paciente sea contagioso. "Esos pacientes no tienen síntomas ni sus casos van a complicarse", ha subrayado José María Molero, médico de familia y miembro del semFYC.

Pese a ello, existe miedo e incertidumbre debido a la falta de conocimientos de un virus que sigue siendo investigado, un temor que tuvo Sylvia Puigdemasa mientras dio positivo en las PCR: "Le pedí a mi doctora que me jurara que no era contagiosa porque llevaba 33 dais sin ver a mi hija para no contagiarla y me dijo que, efectivamente, no lo era".

Una mujer dio positivo durante cinco meses en Brasil

Lo cierto es que para confirmar si un paciente es contagioso o no hay que realizar un estudio largo y costoso. Según José Antonio López, se trata de algo "complicado porque habría que cultivar el virus, asilarlo y comprobar que sigue siendo funcional". Por el momento, el caso de mayor presencia del virus en una persona ha sido en Brasil, donde una mujer ha dado positivo en coronavirus durante cinco meses.