El partido de la CUP se las ha ingeniado, a pesar de tener el presupuesto más bajo en campaña electoral, grabando un vídeo promocional llamado "Iban lentos porque iban lejos" inspirado en la serie "Breaking bad" y que ya circula por las redes sociales donde lo ha lanzado la propia formación.



Sus protagonistas son los tres diputados que han tenido hasta ahora, David Fernàndez, Quim Arrufat e Isabel Vallet, y algunos de los candidatos del próximo día 27, desde Antonio Baños y Anna Gabriel a Josep Manel Busqueta o Gabriela Serra.

Circulan con una destartalada furgoneta por un camino lleno de piedras que, de repente se para, porque "alguna cosa se ha roto", en palabras de Fernàndez, el hombre de las sandalias. A partir de ese momento, todos los protagonistas de la filmación empiezan a deliberar sobre qué puede haber causado el parón.

Intervienen Antonio Baños, con un gato dorado y orejas rojas de los chinos en las manos, como Isabel Vallet confiesa haber visto todos los capítulos de la serie MacGyver y Gabriela Serra, enfundada en un mono azul de mecánico, aporta una rueda, que ha encontrado bajo una caja de camisetas zapatistas.

Mientras están en plena conversación sobre la deuda, sin obviar citas de Henry Ford, o con una David Fernàndez que advierte que él ya decía que corrían demasiado, aparece un Audi de gran cilindrada con unas personas en su interior que medio se ríen del grupo, aunque se ofrecen a ayudarles.

Los protagonistas responden que no van al mismo sitio que ellos y les reprenden que no hayan pasado la ITV. "No os preocupéis, nosotros somos la ITV", responden, antes de salir corriendo y riendo.

Del camino de piedras surge otro automóvil, que pisa una "Queta", la imagen de una campaña lingüística de hace unos años, que, según los protagonistas del corto, es un coche que va "hacia atrás, a Madrid 1978", con un fondo musical que podría ser un tema de Joaquín Sabina.

Estas son algunas de la escenas que aparecen en el vídeo electoral. La película dicen que está basada en hechos reales y la titulan: "Iban lentos porque iban lejos" y sus protagonistas están convencidos de que la furgoneta, aunque no corra mucho, los llevará allí donde quieren.