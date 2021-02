El PSC ha denunciado este viernes ante la Fiscalía a Luis Pérez, conocido en las redes sociales como Alvise Pérez, por haber difundido en redes sociales una falsa PCR positiva de COVID-19 en la que se incluía los datos del candidato socialista al 14F, Salvador Illa.

La querella, presentada hoy ante el ministerio fiscal, hace referencia a un tuit publicado por Pérez durante 'El Debat' de laSexta, en el que se adjuntaba la imagen del resultado de un test PCR positivo con el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de Illa, fechado el pasado 6 de febrero.

"En el citado comentario se falta de forma manifiesta al honor del interpelado, con total desprecio a la verdad", sostienen los socialistas en su denuncia.

laSexta ya pudo comprobar que el texto no corresponde a ningún documento emitido por el hospital QuirónSalud de Barcelona. Fuentes del centro aseguraron que "no existe ningún análisis con ese nombre" y que el número de laboratorio es falso: "No es nuestro porque tiene nueve dígitos y el nuestro tiene ocho". La cabecera del documento tampoco coincide con los emitidos por este mismo centro.

A pesar de que el tuitero borró el mensaje original en el que difundía el bulo ante sus más de 220.000 seguidores, posteriormente retuiteó a otros usuarios de la red social que estaban divulgando el informe falso.