Se cumplen 30 años del atentado de ETA contra Aznar: "La violencia no va a tener en España la última palabra"

Este 19 de abril se cumplen 30 años de un intento de asesinato de ETA que pudo cambiar la historia de España. El grupo terrorista hizo explotar un coche bomba al paso del vehículo en el que viajaba el entonces líder de la oposición José María Aznar, que logró salvar la vida.

Todo ocurrió poco después de las 8 de la mañana de aquel día de abril de 1985, el que en principio era un día más en la vida del presidente del Partido Popular. Aznar se dirigía a la sede de la calle Génova cuando ETA hizo explotar un coche bomba justo en el momento en el que pasaba el vehículo oficial.

El blindaje del mismo le salvó la vida. En cambio, no tuvo la misma suerte una vecina del barrio. La bomba derrumbó su casa con ella dentro y falleció solo unas horas después. Por su parte, Aznar estuvo ingresado por precaución durante 24 horas.

Al día siguiente, el líder 'popular' visitó a los heridos y posteriormente fue recibido por el rey Juan Carlos I en una audiencia prevista para el día del atentado.

En la sede del PP lo recibieron como un héroe. Allí ofreció una rueda de prensa aparentemente distendida en la que hasta se permitió hacer bromas: "Me dice '¿has visto el atentado?' y digo 'hombre, lo he visto en directo y en diferido'". Eso sí, Aznar tenía un mensaje claro que enviar a los terroristas: "La violencia no va a tener en España la última palabra".

"Si ETA pretende modificar las posiciones del Partido Popular se está equivocando, atente contra quien atente", decía el presidente 'popular' vasco, Jaime Mayor Oreja. También encontró el apoyo de Felipe González, entonces presidente del Gobierno: "No es un momento para intentar marcar diferencias sino para intentar aproximar posiciones".

Un año después, Felipe González perdió las elecciones y José María Aznar gobernó España los siguientes ocho años.