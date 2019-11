Las elecciones del 10N han dejado un Congreso más fraccionado y con más partidos que nunca. Salvados ha analizado esta situación: a los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y canarios se les han sumado los regionalistas cántabros y, ahora, Teruel Existe, un puzle de formaciones en la que cada uno defiende sus intereses. Y en el escenario actual, aunque tengan pocos escaños, algunos de estos partidos tienen la llave de la gobernabilidad en España.

Al comienzo del programa, los partidos nacionalistas han defendido la plurinacionalidad que, desde su punto de vista, existe en nuestro país. En este vídeo, Ana Pontón ha recordado que, detrás de ese sentimiento, está la idea de generar más bienestar a todo el país.

En su opinión, en España "hay una realidad plurinacionalidad que existe y negarla es como querer ponerle puertas al mar". Además, ha criticado que esas reivindicaciones se quieran "denostar" diciendo que es una cuestió solo de identidad, pero responde: "Como si la identidad no fuera importante".

Ana Oramas, por su parte, ha defendido a los partidos nacionalistas y ha criticado que "quien no ha tenido sentido de Estado son PP y PSOE". La diputada de Coalición Canaria ha respondido a las personas que critican que la gobernabilidad está ahora en manos de nacionalistas en este vídeo. "La historia de este país es la historia de la responsabilidad de muchos partidos nacionalistas en momentos críticos", ha afirmado.

En lo referente al discurso de Vox sobre las autonomías, los partidos nacionalistas han hablado de forma contundente: "Hay que desmontar sus mentiras". En concreto, ERC, PNV, BNG y Coalición Canaria han respondido a las palabras de Santiago Abascal, para quien el Estado de las autonomías "ha fracasado" y pide ilegalizar los partidos que no aboguen por la unidad de España.

Gabriel Rufián piensa que lo primero que hay que destacar es que "lo traicionero y desleal es robar y a Abascal no le importa tanto porque nunca le veo hablar de la Gürtel pero sí habla mucho de nosotros". Además, ha destacado que el ascenso de Vox tiene parte de sus razones en el mal hacer de la izquierda y de los medios de comunicación.

Por su parte, desde el PNV, Aitor Esteban piensa que lo que ayudaría a buscar soluciones para el futuro es que los grandes partidos españoles "hagan pedagogía de la realidad que hay en el país". "Antes de que Vox existiera, tampoco se explicó realmente a la gente que hay un problema nacional", ha expresado Esteban.

"Rufián: No somos anti nada, si alguien me grita 'viva España', yo respondo 'viva'"

En un momento de la entrevista, Gonzo ha preguntado en Salvados cuáles de los entrevistados se sentían españoles y, pese a que no todos han levantado la mano, Gabriel Rufián sí lo ha hecho. "No somos anti nada, si alguien me grita 'viva España', yo respondo 'viva'", ha asegurado.

Sin embargo, el diputado del PNV ha reconocido que no tiene sentimiento español. "Yo me siento solo vasco y hay una nación vasca que tiene derecho a decidir su futuro", ha defendido, añadiendo que deben ser también conscientes de cuál es la realidad de nuestra sociedad e intentar buscar un acuerdo".

La España vaciada, por su parte, ha mandado un duro mensaje al Gobierno central: "El Estado español ha sido España para unos cuantos, pero para otros no ha sido nada, ha sido el olvido". "El tema de las nacionalidades es cosa de ricos, nosotros luchamos por la supervivencia" ha afirmado Tomás Guitarte, de Teruel Existe, en Salvados. En esta línea, Guitare ha expresado que su problema es de supervivencia y que todo lo demás es "filosofar".

Rufián también ha reaccionado al discurso que la princesa Leonor hizo en catalán. "Lo habla mejor que yo, que no es difícil tampoco", ha respondido con humor, antes de ponerse más serio y asegurar que "no hay discursos suficientes, ya sea en catalán o en suajili, para blanquear lo que hizo su padre el 3 de octubre".

Se ha referido, así, al discurso del monarca tras el referéndum del 1 de octubre en el que, para Rufián, "solo le falta el traje militar porque justifica las hostias que se dio la gente, como que estaban bien pegadas". Por ello, piensa que ese momento "supuso una ruptura para muchísima gente en Cataluña".

Aitor Esteban, por su parte, ha valorado positivamente que la princesa aprenda lenguas del territorio español, aunque ha opinado que ese discurso no tuvo sustancia. Desde BNG, piensan que hablar otras lenguas no soluciona el "descrédito" que tiene la Casa Real y pide que también se pueda hablar gallego y otras lenguas en el Congreso.

Por último, ERC ha insistido en no apoyar la investidura de Pedro Sánchez si el PSOE no crea una mesa de diálogo para tratar el conflicto catalán. "Porque Sánchez se dé un abrazo con Iglesias, no deja de ser el Sánchez que viene de insultarnos", ha expresado Rufián, añadiendo que, pese a que en abril se abrían a apoyar a Sánchez, ahora el contexto ha cambiado porque tienen "un siglo de cárcel a nueve personas y una represión judicial, policial y política muy bestia".

Por eso, ha insistido en que "si el PSOE, el Gobierno no se sienta, no hay oportunidad para absolutamente nada". "Nosotros queremos que se sienten y que hablen, que se resuelvan las cosas civilizadamente", ha afirmado.

El resto de partidos de la mesa piensan que habrá investidura en la segunda votación, excepto Ana Oramas, que piensa que la investidura no saldrá adelante tampoco en la segunda votación.