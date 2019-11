"¿Quién de ustedes se siente español?", es la pregunta que Gonzo hizo a los representantes de ERC, BNG, PNV, Teruel Existe y Coalición Canaria en Salvados. De ellos, Teruel Existe y Coalición Canaria levantaron la mano ante la pasividad de BNG y PNV.

La sorpresa estuvo en Gabriel Rufián. El diputado de ERC levantó la mano, aunque parecía quedarse en la abstención, como bromeaba Gonzo. El político catalán explica que quiere "negar el mantra de que nosotros somos anti o que incluso odiamos".

"A mí me gritan 'viva España' casi como un insulto", cuenta Rufián pidiendo que se defina el concepto de españolidad. "Yo no renuncio Machado, yo no renuncio a Cervantes, yo no renuncio a Rosalía, yo no renuncio a Alejandro Sanz", destaca, antes de afirmar que para él "eso es la españolidad".

Por ello, critica que en ocasiones se utilicen "los símbolos como un ladrillo, como un arma arrojadiza, estás perdiendo". "Si alguien me grita 'viva España', yo respondo 'viva'", sentencia.

El propio Rufián también reaccionó al primer discurso en catalán de la princesa Leonor. Pese a que parecía tomárselo con humor afirmando que "lo habla mejor" que él, dejaba clara su idea: "No hay discursos de la princesa Leonor que puedan blanquear lo que hizo su padre el 3 de octubre".

"Yo me siento solo vasco"

Preguntado por Gonzo, Aitor Esteban reconoce que no tiene sentimiento español, sino que solo lo tiene vasco. "Debemos ser también conscientes de cuál es la realidad de nuestra sociedad e intentar buscar un acuerdo", explica en este vídeo