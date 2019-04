Cruce de acusaciones entre los partidos por la 'World Race': se culpan de su suspensión por la "inestabilidad política"

Los barcos de competición no navegarán por el Mediterráneo porque Barcelona no celebrará finalmente la cuarta edición de la vuelta al mundo a vela. Los motivos: el retraso presupuestario y la falta de patrocinadores. "Sería vil decir que la cancelación tiene que ver con el 'procés'. No dependemos del 155, ni de la Generalitat, sino de los presupuestos del Estado", ha afirmado Xosé Castro, director de la 'Fundació Navegació Oceànica Barcelona'.

Sin embargo, en su comunicado sí hacen referencia al "clima de indefinición institucional" y a la "falta de estabillidad política". Motivos que también apuntan desde Ciudadanos y el PSC. "Ya hemos visto cómo el 'procés' ha afectado a las oportunidades de Cataluña", ha denunciado Lorena Roldán, diputada de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña.

A esta crítica se ha sumado el portavoz adjunto del PSC, Ferrán Pedret, en el programa Al Rojo Vivo: "Es un acicate para que tratemos de poner fin a esta situación de inestabilidad". Desde ERC y PDCAT, en cambio, han señalado a Ada Colau. En ERC critican su falta de proyecto y en el PDeCAT la falta de interés del gobierno de la alcaldesa.

Sin embargo, desde el consistorio barcelonés se defienden y culpan únicamente al Gobierno del PP. "Si se trata de encontrar responsables, el principal apunta a la dirección del Gobierno del Estado", ha destacado el teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens. Según la organización de la 'World Race', el impacto económico de la suspensión alcanzaría los 176 millones de euros.

Aun así, el líder de los empresarios catalanes cree que afectará más a nivel moral. "Más que económicamente, que tampoco se notará mucho, sí afectará moralmente a Barcelona", ha asegurado Josep Bou, presidente de la 'Associació de Empresaris de Catalunya. De momento sigue en pie, la BRC World Race de 2022.