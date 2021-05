El PP rechaza como una "tomadura de pelo" y una "puñalada por la espalda" la posibilidad de que haya indultos rápidos y reversibles para los condenados por sedición en el procés porque si los independentistas catalanes cometen de nuevo un delito, irán a la cárcel con o sin medida de gracia.

Así lo ha señalado el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, que ha acudido a un acto junto a la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán y el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón. "Es ridículo decir que el indulto es reversible (...) En España quien comete un delito tiene que acabar en la cárcel", ha señalado Martínez-Almeida, que cree que el Gobierno busca distraer la atención y "vivir de la confrontación".

El alcalde de Madrid ha afirmado que irá a la manifestación de Colón, aunque ha asegurado que no quiere "quitarle el protagonismo de verdad a la sociedad": "Está bien que nuestro cauce natural de expresión sean las instituciones, porque ahí es donde nos han colocado los españoles, pero eso no quiere decir que no podamos ir a Colón".

Almeida ha vaticinado que Sánchez dejará al Partido Socialista "como un solar" porque "sólo piensa en Pedro Sánchez, no en su partido" y ve "asombroso" que "el PSOE haya renunciado a ser un partido de mayorías" para serlo "de minorías de bloqueo".

Si se busca que los indultos se concedan rápido es para "dar a España una puñalada por la espalda para que los ciudadanos no se se enteren", ha dicho por su parte Beltrán, que ha denunciado que "es traición indultar a los condenados por querer romper y desmembrar nuestro país", tras defender que en Navarra "comenzó la crónica de una traición" por el pacto con EH Bildu. "Sánchez va a liberar a los presos, pero va a condenar a todos los españoles", ha afirmado por su parte la vicesecretaria de Organización.

El alcalde de Zaragoza ha defendido por su parte que "la torpeza" del Gobierno con los indultos catapultará al PP porque serán "insoportables" para una ciudadanía que va a decir "basta ya a un Gobierno que sistemáticamente nos miente", ha dicho.