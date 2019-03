Crece la tensión en el PP con acusaciones de deslealtad antes de la Junta Directiva Nacional

La mano derecha de Cospedal parece tener claro de dónde vienen las filtraciones. Dice Carmen Riolobos que de "los que perdieron en Andalucía". No da nombres, pero apuntaría a Juan Manuel Moreno y a Javier Arenas como autores de los rumores sobre la posible caída de Cospedal y Rajoy de la cúpula del Partido tras las elecciones de mayo.

Luz y taquígrafos para las diferencias entre dos facciones del partido que se han tratado de maquillar pero que ya quedaron evidenciadas con el nombramiento de Moreno como candidato para Andalucía.

Juanma Moreno no era la apuesta de la secretaria General y la comunicación entre ambos no fue fluida los días posteriores. Dentro del partido hay quien cuestiona que Cospedal pueda compatibilizar sus cargos. Ella parece jugar al despiste con su continuidad.

Primero con un "puede ser". Pero más tarde aferrándose al sillón: "Ni me he planteado ni me planteo". Cospedal cuenta con el respaldo del presidente. Rajoy decía: "yo quiero que siga siendo mi secretaria general". Pero las, hoy más evidentes , tensiones en el partido marcarán la Junta Directiva del próximo martes. También la debacle en las elecciones andaluzas y la competencia de Ciudadanos.

La presidenta del PP catalán cuestionaba su ideología. Decía Sánchez Camacho que "un partido que ha subido a la tribuna y ha dicho que era de izquierdas y no estaba a favor del propiedad individual no es la política de centro derecha. Estamos hablando de un partido que tiene unos partidos totalmente cambiables".

Y Aguirre, candidata a la alcaldía de Madrid, incluso hablaba de pactar con otros de los que salieron victoriosos. "No descarto pactar Podemos", decía. Y añade leña al fuego "creo que el Partido Popular no está en su mejor momento". Ante unos resultados que parecen hacer tambalear los cimientos del partido.