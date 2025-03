Crece la presión sobre Feijóo para que fuerce la dimisión de Mazón y se adelanten elecciones en la Comunitat Valenciana

El PP marca una nueva postura sobre la gestión de la DANA: darle la espalda Mazón y dejarle al borde del abismo. Los 'populares' han tomado la decisión de pasar de puntillas cuando entra en la ecuación el president de la Generalitat valenciana. Con esto dan un giro de 180 grados a su discurso y dejan en manos de la justicia el veredicto de si el president valenciano tomó las decisiones correctas. Una cortina de humo con la que tratan de correr un tupido velo a la nefasta gestión de la DANA. Una estrategia a modo de defensa para no verse salpicados a nivel nacional y dejar como principal y único responsable a Mazón.

Feijóo ha endurecido su tono y ha asegurado que quiere saber "qué pasó" y que se investigue "hasta el final". Es más, el líder del PP, visiblemente incómodo cuando se le pregunta por el tema, evita sentenciar al president valenciano, pero tampoco le da su apoyo expreso en público. Este jueves, además, ha introducido un matiz: "Dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos", ha pedido.

Mientras Mazón no se pronuncia sobre el revés de su líder, Bernabé ha contestando a las declaraciones del líder del PP responsabilizándole por su "falta de liderazgo". La delegada del Gobierno ha señalado que "todo el Consell y el PP están más pendientes del procedimiento judicial que de su responsabilidad política fundamentalmente con los valencianos". "Esto es, desgraciadamente, a lo que nos ha decidido someter el señor Feijóo con sus pocas prisas, su falta de decisión y no sé si también su falta de liderazgo", ha apuntado, al tiempo que ha lamentado que "es evidente que los valencianos ya no esperan nada del señor Mazón".

Un ataque que se da tras las declaraciones emitidas este viernes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que garantizó su intención de que se investigue "hasta el final" la gestión de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre y aseguró que, desde el partido que dirige, se asumirán las responsabilidades que les corresponda. Pero para Bernabé, el asumir responsabilidades no es suficiente: los valencianos "necesitan elecciones".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha apuntado que "necesitan que sucedan elecciones en la Comunitat" para "poder recuperar la paz y, sobre todo, porque ahora son conscientes de la estafa que ha sido este Consell". Respecto a quién debe asumir responsabilidades, la delegada del Gobierno ha cuestionado que "si no tiene que asumir responsabilidades políticas Mazón, el máximo responsable el día más trágico de la Comunitat Valenciana, que no fue consciente de sus responsabilidades hasta las 20.28 horas dicho por él, ¿quién tiene que hacerlo?".

En este sentido, ha señalado que "también Feijóo, que es el máximo responsable del partido que podría dar una solución a los valencianos, podría asumir responsabilidades". Bernabé ha denunciado que "ayer fueron las víctimas de la DANA a la sede del Partido Popular, en la calle Génova en Madrid, y no bajaron ni a recogerles un papel". "Los valencianos han notado desde el primer día esa falta de empatía del PP", ha lamentado.

"No sé qué es lo que está queriendo transmitir el PP al pueblo valenciano, pero desdeluego preocupación y empatía no. Por eso, los valencianos necesitamos tomar la voz", ha concluido.

Familiares de víctimas de la DANA piden que Feijóo eche a Mazón

Familiares de víctimas de la DANA han protestado este viernes a las puertas de la sede del PP, en la madrileña calle de Génova, donde han coreado cánticos pidiendo que el líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, eche al presidente valenciano, Carlos Mazón, tras las muertes producidas aquel 29 de octubre, que, recalcan, eran "evitables".

Concentrados detrás de una pancarta con el texto '¡Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia! Asesinos', una decena de familiares ha coreado lemas como "No son números, son personas", "Feijóo, Mazón qué te contó", "Feijóo, dónde estaba Mazón", o "Feijóo y Mazón cómplices son".

Algunos de ellos vestían camisetas con el rostro de sus familiares y otros carteles pidiendo justicia junto a la foto de sus seres queridos, para denunciar así la "incompetencia" en la gestión de una catástrofe que provocó 233 víctimas mortales (225 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía) y tres desaparecidos. Las portavoces del colectivo de víctimas han intentado, sin éxito, que les recibiese algún responsable del PP