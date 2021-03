Juan Guaidó ha anunciado su positivo por COVID-19 y permanece "en aislamiento y siguiendo las indicaciones médicas". "Quiero informarle responsablemente al país que, tras cuatro días de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, he dado positivo para COVID-19", dijo Guaidó en una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter. "Debo decir que mis síntomas son leves, ya me encuentro en aislamiento y siguiendo las indicaciones médicas para poder recuperarme y cumplir con mi deber. Tras conocer los resultados, he informado a todas las personas con las que estuve en contacto", agregó el opositor.