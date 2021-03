Jaume Colombàs, hostelero y portavoz de AREMA, mostró su enfado en laSexta con la situación del sector, afirmando que "gracias a prohibir abrir los interiores de los bares y a tener el ocio nocturno cerrado desde hace 13 meses, las imágenes de Madrid se han empezado a repetir a las 17:30 con botellones en los parques y playas de Mallorca".

Asimismo, Colombàs ha criticado que mientras los alquileres vacaciones "se llenan de fiestas clandestinas a raíz de las prohibiciones", ellos están "ahogados desde hace 13 meses", en los que han "ingresado un 0%", mientras pagaban "el 100% de los gastos". "Es injusto y es una barbaridad que no podemos aguantar más. Nos estamos ahogando y necesitamos ayudas directas ya", ha expresado.

En la misma línea, el empresario ha lamentado que "demonicen" al sector: "No somos asesinos, somos camareros y cocineros. No tenemos la culpa nosotros, no hemos gestionado mal nuestra empresa para que tengamos que hundirnos de esta manera otra vez", ha denunciado, al tiempo que ha afirmado que es "la segunda crisis" que sufren "en diez años, pero en la anterior sí que salvaron a los bancos; no se entiende".

El hostelero ha criticado que el Gobierno no entienda que "si no da ayudas para mantenerlos negocios y generar empleo para levantar el país, solo podrán hacer recortes o subir impuestos", "Al final pagaremos los de siempre", ha lamentado, al tiempo que ha denunciado que "esto lo están manejando una clase política que vive de la misma manera que en 2019, que sigue cobrando lo mismo y no se entera de la realidad que hay en la calle".

En otro momento de la entrevista, el hombre ha hablado de la "pandemia invisible que está azotando a muchísimos millones de españoles, a los empresarios y trabajadores, que son las depresiones y las crisis de ansiedad". "Hay mucha gente que se está medicando a raíz de la situación de estrés porque no trabaja, no encuentra trabajo, o las deudas les ahogan. Estamos ahogados por las deudas", ha subrayado.

En lo referente a la llegada de turistas a Mallorca, Colombàs ha dicho que le parece "sorprendente" que vayan a recibir "40.000 alemanes en los próximos días, mientras un valenciano con una PCR negativa no puede venir de vacaciones a Mallorca". En este sentido, ha criticado que ven "a turistas divagando sin mascarilla, sin saber que es obligatoria y sin saber las restricciones que hay en las islas".

Sobre su situación personal, ha dicho que ha invertido en elementos como purificadores de aire, en los que se ha gastado "3.000 euros en cada aparato", y además, han tenido que comprar "comida y bebida" que tienen que "tirar". "Hemos tenido que devolver a la gente al ERTE o en el peor de los casos despedirlos", ha lamentado el hostelero, que ha advertido que "si vuelven a hacer esto en el mes de julio o agosto con los hoteles abiertos, va a ser la muerte de las Islas Baleares, del turismo, la restauración y el ocio de las islas".