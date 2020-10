La Generalitat no descarta el toque de queda

Pere Aragonès ha explicado que aunque ahora mismo establecer un toque de queda en Cataluña no está sobre la mesa, no lo descartan porque no saben lo que pasará dentro de un mes o dos. "Espero que estemos mejor. No podemos descartar ninguna medida" ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.