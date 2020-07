Illa no descarta que el Estado vuelva a intervenir en las CCAA ante los brotes registrados

El Gobierno todavía no se ha planteado volver a tomar las competencias de las comunidades autónomas en materia de Sanidad porque, a su juicio, todos los brotes activos están siendo controlados por los ejecutivos regionales. En este sentido, Salvador Illa ha apuntado en 'Onda Cero' que si "la transmisión afecta a varias CCAA limítrofes o escapa de control", el Estado actuará. "No descartamos nada, pero en este momento no visualizo esa situación", ha apuntado el ministro de Sanidad.