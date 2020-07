No, las mascarillas quirúrgicas que utilizamos a diario para evitar que crezcan los caos de contagios por coronavirus en España no reducen los niveles de oxígeno. Es lo que ha querido demostrar el médico irlandés Maitiu O Tuathail, que ha publicado un vídeo en redes sociales que se ha viralizado en los últimos días.

En las imágenes se observa a O Tuathail junto a una máquina que mide los niveles de saturación de oxígeno en la sangre de una persona. Conectado al aparato, el sanitario comienza a ponerse una mascarilla tras otra, hasta seis a la vez, para desmentir que se reducen los niveles de oxígeno.

Todo lo contrario. A lo largo del vídeo, que dura poco más de un minuto, Maitiu O Tuathail demuestra que sus niveles de saturación de oxígeno son prácticamente perfectos, fluctuando ligeramente entre el 98% y el 99%. Así lo ha explicado él en Twitter junto al mencionado vídeo, que cuenta ya con miles de retuits y likes.

"'¿Usar una mascarilla facial reduce sus niveles de oxígeno?', me han preguntado repetidamente los pacientes según lo que están leyendo en las redes sociales", explica en su publicación O Tuathail, que se muestra tajante en la misma publicación: "¡Las máscaras faciales no reducen los niveles de oxígeno! Logré ponerme seis máscaras faciales y no tuvo ningún efecto en mis niveles".