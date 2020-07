Aroa López: "Detrás de los EPIs no había héroes, había personas"

Esta sanitaria también ha agradecido el esfuerzo a la ciudadanía y ha instado a seguir con las recomendaciones sanitarias para que "el esfuerzo de tantos no sea en vano" porque, recuerda, "detrás de los EPIs no había héroes, sino personas". "Hemos sido mensajeros del último adiós, hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía 'no me dejéis morir solo'", ha apuntado.