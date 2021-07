España registra un aumento generalizado de las hospitalizaciones por COVID-19. En Cataluña han crecido un 81% en la última semana, pasando de 50 ingresados diarios de media en junio a cinco veces más.

Allí temen que en 15 días se duplique el número de pacientes en UCI, solo en las últimas horas han ingresado 25 personas. Contra esta situación sigue luchando el país con la campaña de vacunación. Entre los treintañeros , la mitad ya tiene una dosis (50,4%), pero la variante delta solo se frena con pauta completa (18,9%).

La IA ha subido en todos los grupos de edad todos los días de este mes. Los mayores la han multiplicado por cuatro, pero sus casos ya no revisten la misma gravedad. Aun así, hay comportamientos como los vistos estos días en Sevilla y Cádiz, con macrobotellones y otra clase de concentraciones multitudinarias, que no ayudan. Porque la batalla no ha terminado.