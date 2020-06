Sanidad no tiene "constancia" de que se produjeran muertes en residencias porque no se trasladaran a hospitales

Illa ha afirmado este lunes que "no tiene constancia" de que durante la pandemia se hayan producido muertes en las residencias porque no se trasladaran a hospitales. Sobre el exceso de muertes que se ha producido durante este tiempo según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), el ministro de Sanidad ha señalado que de momento no se puede atribuir esas muertes al coronavirus y que habrá que esperar al "análisis pormenorizado" que se está llevando a cabo con la revisión manual de los certificados de defunción: "Cuando tengamos la información recopilada y robusta sobre los fallecidos en residencias, la daremos a conocer. No vamos a tardar mucho".