Cs reprocha al PSOE que no guarde la distancia de seguridad en la cámara

El portavoz de Ciudadanos ha pedido el turno de palabra para quejarse de que los diputados socialsitas no guarden entre sí la distancia de seguridad para "atronar con aplausos al presidente". "Difícilmente podemos pedir a la gente que cumpla las normas si nosotros no cumplimos", ha lamentado. Por su parte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le ha dicho que no puede prohibir la asistencia de los diputados y ha indicado que lo que es obligatorio es el uso de mascarilla.