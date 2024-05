A Alberto Núñez Feijóo no le gustan los fondos europeos. Sorprendente revelación del líder del PP en el primer día de la campaña. Feijóo critica los fondos Next Generation porque "han endeudado a los europeos". Comparen sus palabras de hoy con las de su candidata a las elecciones en el Debate de la Sexta.

"Hay algunos políticos aquí que dicen que han conseguido los fondos Next Generation. No, no. Esos fondos son deuda de los europeos. Lo que han conseguido es enduadar a los europeos con 750.000 millones de euros. Ese no es un buen político", ha expresado Feijóo.

Sin embargo, la candidata del PP a las elecciones europeas tiene una opinión completamente diferente a de su líder: "Si los fondos europeos hoy es una realidad es gracias al liderazgo y la fuerza del Partido Popular en Europa. Por lo tanto que los fondos hayan llegado a España es gracias a la fuerza y a la iniciativa del Partido Popular en Europa".