Tras casi 13 años en el cajón, el Constitucional aborda a partir de este martes el recurso del PP contra la ley del aborto con varias abstenciones y recusaciones sobre la mesa y un posible cambio de ponente, ya que sugiere alguna modificación a la norma que la mayoría progresista no acepta. El primer gran debate de calado con la nueva composición del tribunal previsiblemente tendrá que esperar al miércoles, puesto que la intención de la presidencia es abordar las abstenciones y recusaciones este martes con la intención de evitar que el pleno se quede sin el mínimo de ocho magistrados y ya después entrar en el fondo a partir del miércoles, que también puede demorarse.

Así las cosas, el pleno tratará las abstenciones y recusaciones que afectan a cuatro magistrados que participaron de alguna o otra forma en la tramitación de aquella norma: Candido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. Espejel y Montalbán fueron vocales del CGPJ que redactó un informe sobre la ley; Conde-Pumpido era fiscal general cuando el Consejo Fiscal emitió su informe y Campo era secretario de Estado de Justicia, que fue el Ministerio que redactó la ley.

Pero hasta la fecha solo Espejel ha comunicado su abstención y aunque ni Montalbán ni Campo ni Conde-Pumpido tienen previsto hacerlo porque podría provocar una falta de "quorum" para resolver, la decisión de Espejel puede tener consecuencias, especialmente para Montalbán por estar exactamente en la misma posición. Además de las abstenciones, hay cuatro recusaciones formuladas por cinco exdiputados del PP de los 71 que recurrieron, si bien fuentes jurídicas apuntan a EFE que tienen escaso recorrido ya que solo el conjunto de los recurrentes puede recusar y no lo ha hecho.

Una vez resueltas estas cuestiones, el Pleno arrancará con el debate de la ponencia del conservador Enrique Arnaldo, que avala la ley de 2010 y solo ve inconstitucional una cuestión, el artículo que regula la información que reciben previamente las mujeres al considerar que no está debidamente informada. Propone, además, delimitar la interpretación de dos conceptos: que la objeción de conciencia no sea solo a los sanitarios implicados en la intervención sino también a quienes participan antes y la referencia a la salud social para justificar el aborto eugenésico.

La mayoría progresista, de siete a cuatro en el pleno, tiene intención de avalar íntegramente la Ley del Aborto impulsada en 2010 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sin aceptar limitaciones o condiciones al derecho al aborto, informan las fuentes. Si esto ocurre se abren dos escenarios: que Arnaldo asuma la tesis de la mayoría o renuncie a la ponencia para que sea otro magistrado el que la redacte acorde al sentir mayoritario y se apruebe así en el siguiente pleno.