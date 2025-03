La consejera extremeña de Agricultura se beneficia de unas ayudas para su terreno familiar que ella misma creó

La consejera de Agricultura de Extremadura creó el año pasado unas ayudas extraordinarias por la sequía. Pero hay unos terrenos en Almendralejo que le pertenecen a la propia consejera y a su hermano, y que ha recibido esa subvención. Además, el PSOE recuerda que hay denuncias de que en ese terreno hay un pozo ilegal, cuyo uso perjudica a otros agricultores porque no tiene ningún control.

Localizado en unos viñedos de Tierra de Barros -Badajoz-, el pozo ilegal que está en el punto de mira pertenecería a la consejera de Agricultura de Extremadura, Mercedes Morán y su familia.

La misma que pese a contar presuntamente con él, creó una ayuda al regadío para viñedos de la que más tarde se beneficiaría directamente.

"El titular de la explotación agraria cobrará lo que le corresponda. Exactamente igual que los titulares de otras explotaciones. Altos cargos o exdiputados", se defendía así Mercedes Morán.

Acusaciones antes las que aseguraba, no es ella quien explota la parcela, sino su hermano, copropietario de esta. "No tengo ningún pozo, ni regular ni irregular, ni legal, porque no he tenido nunca ninguna explotación agraria", ha insistido la consejera.

Aunque son hechos que desde la oposición llevan tiempo denunciando. Por ello, piden a Guardiola su cese. "Una persona que está en el Gobierno debe tener ejemplaridad", asegura Isabel Gil, portavoz del PSOE en Extremadura.

Un aprovechamiento irregular que no se puede legalizar al encontrarse dentro de un masa de agua subterránea declarada en riesgo desde 2015.

La dirigente del PP se enfrentaría a la devolución de las subvención, así como a una multa de hasta 10.000 euros de la confederación del Guadiana, que, ante la petición de los socialistas, se encuentra estudiando el caso. Viéndose, además, obligada a cerrar el pozo irregular de su finca.