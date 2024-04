El Pleno del Senado aprobará este miércoles, gracias a la amplia mayoría con la que cuenta el PP, hacer un requerimiento al Congreso para que retire su proposición de ley de amnistía, aunque ya esté siendo tramitada en la Cámara Alta.

El debate de esta inédita iniciativa comenzará a las 9.00 horas y la votación tendrá lugar al término de la sesión plenaria, por la tarde, después de que concluyan los otros siete debates parlamentarios previstos en la jornada. Intervendrán como máximo nueve senadores, con diez minutos a lo sumo cada uno: primero un turno a favor del requerimiento, luego otro en contra, y posteriormente los posicionamientos de cada uno de los siete portavoces de los grupos parlamentarios.

La excepcional medida la propuso la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el 19 de marzo, y la justificó en que el Congreso tramitó la amnistía como proposición de ley orgánica en vez de haber emprendido una reforma constitucional, ya que, a su juicio, supone una modificación "encubierta" de la carta magna. Si el Congreso no respondiera al requerimiento en el plazo de un mes, el Senado ya podrá acudir al Tribunal Constitucional, porque este emplazamiento previo a la otra institución es uno de los requisitos fijados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para plantear un conflicto entre órganos constitucionales. No obstante, fuentes del Congreso han indicado este martes que es probable que se pronuncien con anterioridad al mes, ya que "la voluntad en general es contestar".

Por su parte, fuentes de la Mesa del Senado han señalado que, debido a que no hay precedentes, no tienen claro aún los asesores jurídicos si el conflicto ante el Tribunal Constitucional, en el caso de que finalmente se presentara, le corresponde plantearlo a la propia Mesa o a otro órgano del Senado. Si el TC tuviera al final que dirimir ese conflicto entre órganos constitucionales, seguramente sería su primer pronunciamiento sobre la ley de amnistía, aunque no fuera sobre el fondo del asunto, sino sobre su tramitación.

Sería anterior a la resolución de los recursos de inconstitucionalidad que se da por hecho que habrá, y a los recursos de amparo que también pudiera haber, y previo asimismo a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), adonde llegarían las causas cuando entre en vigor la ley.

Por ello, porque sería elegir cuál es el primer pronunciamiento del TC que puede marcar camino, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha señalado este martes en rueda de prensa: "El Partido Popular supongo que tendrá quién le asesora". Espadas ha apuntado que quizá sea "un farol" del PP la posibilidad de un recurso al TC, pero en cualquier caso le parece una contradicción que tramiten la norma en el Senado y al mismo tiempo pidan al Congreso su retirada, "soplar y sorber" a la vez.