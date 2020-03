Zapata ha comenzando diciendo que algunos "chistes" que se encontraban en su timeline estaban "produciendo enfado". "Siento si es así. El Holocausto me parece deplorable y terrible", ha señalado en referencia a algunos de sus comentarios como "¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero".

Ante esto, ha indicado que no es "en absoluto antisemita" sino "al contrario, siempre" le ha interesado "la cultura judía" y no le ha gustado su "criminalización jamás". "Siempre me ha gustado el humor negro y cruel. Lo considero una expresión sana para reírnos de los horrores que hacemos los seres humanos", ha añadido.

Aun así, ha señalado que entiende que "no es lo mismo un tuit realizado por una persona anónima que la expresión de un representante público". "Disculpas en ese sentido", apostilla Zapata, que apunta que los tuits llevaban comillas porque el "contexto era citar chistes en una conversación sobre límites del humor".

También ha escrito a la propia Irene Villa, víctima de un atentado de ETA, dado que uno de sus tuits hacía una "chiste" sobre ella. En concreto decía "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos".

Villa, que también tiene twitter, ha indicado que "ningún problema" y que su "chiste favorito" es el que la define como "mujer explosiva", una frase que ha concluido con varias 'caritas sonrientes'.

Zapata, "en cualquier caso", le ha pedido disculpas por el tuit. "No pretendo banalizar una experiencia como la tuya u otras víctimas", ha señalado.