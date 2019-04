La Comunidad de Madrid pagó la seguridad de Ignacio González hasta marzo de 2016

El Canal de Isabel II pagó la seguridad de la casa de Ignacio González hasta hace un mes. "No es razonable, hemos pedido un informe al director", ha señalado Ángel Garrido, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad pedirá explicaciones al director del Canal, cargo de confianza nombrado por González y que según El Mundo, no se la quitó porque no quería hacer leña del árbol caído,

lo harían de manera paulatina por sensibilidad, aunque ha cambiado la versión. "El director nos ha dicho que ha sido un error", señala Garrido.



Dejo de ser presidente del Canal en 2012, y de la Comunidad de Madrid en 2015, pero la empresa pública continuo pagando, por eso la oposición pide explicaciones. "Vamos a preguntar en el pleno a Cristina Cifuentes por este tema", ha apuntado Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

Recuerdan que no es la primera vez que está bajo sospecha la relación entre el Canal y el expresidente. "Que pasa con el Canal de Isabel II y González, tiene una sombra alargada", señala Mercedes Gallizo, diputada del PSOE en Madrid. A Podemos ya no le sorprende, y su portavoz, José Manuel López dice que "es un entramado opaco, lo único transparente es el agua". No descartan más irregularidades.