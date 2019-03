Compromís no descarta abandonar Podemos y unirse a IU para formar grupo parlamentario en el Congreso

OLTRA CRITICA LA CESIÓN DE SENADORES DEL PSOE A ERC

A Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, no le gusta la propuesta de Podemos de un grupo confederal en el Congreso. Así lo afirma en una entrevista que publica 'El País'. Por eso, dice, una de las posibilidades que hay encima de la mesa es abandonar Podemos para unirse con Izquierda Unida en el Parlamento. Oltra dijo ayer en Más Vale Tarde que no entiende por qué Compromís no puede tener grupo propio si ERC, por ejemplo, sí lo tiene.