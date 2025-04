¿Cómo sería el juicio de Juan Carlos I y Revilla si no prosperara el acto de conciliación?

El expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, se mantiene firme tras ser demandado por Juan Carlos I, quien lo acusa de lesionar su derecho al honor con expresiones injuriosas. Revilla ha afirmado no arrepentirse, asegurando que no ha cometido delito alguno y que sus declaraciones son ciertas. El proceso previo a la demanda incluye un acto de conciliación, al que ambos podrían no asistir. Si el rey emérito decide continuar, el caso llegará a juicio, donde se evaluará la veracidad de las afirmaciones de Revilla. Joaquim Bosch, magistrado, explica que se requiere un mínimo de fundamento para considerar veraz una declaración. El juicio podría no convenir a Juan Carlos I, ya que se recordarían las acusaciones de irregularidades fiscales y ocultación de patrimonio.

El expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, no da un paso atrás tras ser demandado por Juan Carlos I por lesionar su derecho al honor con "expresiones injuriosas y difamantes".

"No me arrepiento, no he cometido ningún delito y no he dicho nada que no sea cierto", ha reconocido este miércoles en su primera rueda de prensa tras conocer la decisión del emérito.

El paso previo a la formalización de la demanda de Juan Carlos I conduce a un primer acto de conciliación al que no tienen por qué acudir ninguno de los dos, aunque Revilla ha reconocido que "nada me gustaría más que viniese".

Y como Revilla no tiene pensado disculparse, Juan Carlos I decidirá entonces si sigue adelante con la demanda. Si lo hace, el caso irá a juicio, donde no se juzgará si lo que ha dicho por Revilla es cierto, sino veraz.

El magistrado, Joaquim Bosch, explica a laSexta que "se cumple el requisito de veracidad si hay un mínimo fundamento y si los hechos relatados no son completamente infundados".

Un proceso judicial que puede no interesar al emérito porque se recordarían todas las irregularidades de las que se le ha acusado durante años, como la evasión.

"Te acusa de que le has llamado apátrida fiscal, ¿lo rectifica usted? Digo: no, porque no puedo mentir", ha indicado Revilla. También se recordaría la ocultación de patrimonio. "Oiga, es que ha dicho que tiene mucho dinero fuera. Y digo, claro, si es que no puedo mentir, es que lo ha dicho él mismo", ha insistido el exmandatario cántabro.

También se recordarían las regularizaciones fiscales del rey para traer dinero desde el extranjero y que entre los expertos todavía siguen generando dudas.

El presidente técnico de Gestha, Carlos Cruzado, explica a laSexta que lo que "habría que plantearse es si esas regularizaciones fueron correctas. La Agencia Tributaria ya por el tiempo planteado en relación con estas difícilmente podría actuar, pero la Justicia sí". Una demanda por la que Juan Carlos I pide 50.000 euros, pero con la que podría perder aún más.