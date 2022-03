"Hubo 48 horas en que parecía que la Policía Nacional se había transformado y, de repente, violaba, maltrataba y no sé qué cuántas cosas hacía más, que ya les gustaría a algunas que las violara un UIP (antidisturbios)". Son las palabras pronunciadas por la persona de mayor responsabilidad en la Policía Nacional de Pontevedra. Una mujer: Estíbaliz Palma. Era hasta ese momento la comisaria jefe de Pontevedra.

Unas palabras que pronunciaba, según ha desvelado eldiario.es en un audio, ante otros mandos y agentes de la Policía Nacional, reunidos para homenajear a un compañero gravemente herido en los disturbios por la sentencia del procés. Tras darse a conocer estos hechos, la Dirección General de la Policía ha decidido cesar a Palma como comisaria provincial de Pontevedra, avanza el mismo medio.

En tono de compadreo, las palabras de la comisaria son recibidas por muchos de los presentes entre risas. En el audio se llega a escuchar un "¡corta eso!" a modo de broma. También de fondo se oye con sorna: "¡elles, elles!".

Pero no son esas las únicas afirmaciones de Palma que han generado polémica. Recordando sus años en Pozuelo, la comisaria Palma recupera un lenguaje más propio de la Guerra Civil. Así, dice: "yo ahora recordaba que estaba de comisaria en Pozuelo de Alarcón cuando pasó todo esto (disturbios del procés) y ya me iba de Pozuelo y venía para Pontevedra. Pozuelo es una plaza nacional, no republicana. O sea, era un ámbito estupendo cuando dabas una charla. Pero hubo un momento... mis hijos con redes sociales decían: 'Mamá, ¿qué hace la Policía en Catalunya?'".

Lo cierto es que Pozuelo de Alarcón está entre las ciudades con una renta media por habitante más altas de España y tradicionalmente es feudo de votantes del Partido Popular. No obstante, desde la Policía Nacional siempre se ha defendido la independencia del cuerpo de toda ideología.

Estíbaliz Palma fue la primera mujer que ocupó el cargo de comisaria provincial de Pontevedra. Un cargo de libre designación. Ahora ha aprobado recientemente para comisaria principal, el rango más alto del Cuerpo, y en estos momentos está a la espera de ser convocada al curso previo a prometer o jurar el cargo.