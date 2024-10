José Luis Martínez-Almeida estuvo en la tercera jornada de Metafuturo 2024. El alcalde de Madrid demostró durante no pocas partes de la entrevista de Manu Sánchez su sentido del humor, y al final destacó con uno cuando se le preguntó sobre qué es lo que más le pedían los vecinos en la calle.

"He venido andando desde la Plaza de la Villa hasta aquí. Ahora tengo un evento, y si me da tiempo iré andando. ¿Que qué es lo que más me piden por la calle? Un beso... vale, ahí se me ha ido la mano", dijo el edil.

Luego ya se puso más serio: "Es cierto. Nosotros los alcaldes no tenemos las grandes competencias, pero tenemos una fundamental, que es que cuando pones un pie fuera de tu casa te hacemos la vida más agradable. Que haya una buena zona infantil, y eso me lo piden. Una señora me pidió que si pudiera colocar un banco ahí y ya está colocado. Cuestiones que te afectan cuando pones un pie fuera. Si haces eso y te alegra vivir en Madrid estamos triunfando".

"El legado que quiero dejar... quiero dejar una ciudad mejor que la que me encontré. Con eso habré cumplido con la premisa básica que con la que los impuestos se paga mi sueldo", concluyó, para volver a sacar ese sentido del humor cuando se le preguntó sobre sus aspiraciones: "A ganar la Champions con el Atleti".

Tercera edición de Metafuturo

Metafuturo nació en 2022 como un foro de debate y de reflexión sobre los desafíos y retos a los que nos enfrentamos. El proyecto engloba numerosos eventos a lo largo del año en los que se habla del futuro de la sociedad, del turismo, de la tecnología, de los recursos energéticos...

En esta tercera jornada de la tercera edición, además de Rosa Trigo, habrá invitados como Oscar López, ministro de Transición Digital y Función Pública, y Fernando Clavijo, presidente de las Islas Canarias.