José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, fue uno de los invitados de la tercera jornada de Metafuturo 2024. El edil, en sus palabras a Manu Sánchez, habló del futuro y también del presente de una ciudad en la que la gran preocupación tiene un nombre claro: la vivienda.

"Es un problema principal. Aquí hay muchos jóvenes, y quiero que todos se queden a vivir aquí. Es el talento lo que nos permitirá competir, y tiene que vivir aquí. Tiene que poder vivir aquí. Trabajamos desde varios puntos de vista. Uno de ellos es la empresa municipal de vivienda. La mayor de España. No lo dice el alcalde, lo dijo la ministra de Vivienda. Hace tanto vivienda pública como social y asequible. Pero hay un problema de oferta", señaló Almeida.

Uno para el que confirmó que va a construir más vivienda: "Desde Madrid se construyen más de 4.000 viviendas. En 2019 recibimos un parque de 6.500 de la AMV; cuando acabemos, serán 15.000. Pero no me parecen suficientes. Hay que complementar las fórmulas de colaboración público-privada para desbloquear la oferta. Hay que actuar desde la lealtad institucional, y claro que somos capaces de hacer cosas con el ministerio de Vivienda. Este es un tema capital. No podemos expulsar el talento de la ciudad de Madrid".

"Lo que ha dicho la ministra de Vivienda es una gran noticia"

Con respecto a los pisos turísticos, Almeida dice lo siguiente: "No me preocupa. Estoy concienciado en que el turismo es una fuente económica importante. Madrid será la mejor ciudad para venir si lo es para vivir. Hay que garantizar las mejores condiciones para nuestros vecinos. Tiene un turismo cultural, de ocio, de congresos... y el turismo de negocio, que es el quinto mejor del mundo. Hay que seguir evolucionando un modelo turístico que no genere problemas de convivencia, al margen de realidades con la vivienda de uso turístico para abordar esa regulación".

"Porque hay que regularlos. Hay que entender su realidad desde múltiples perspectivas. El 30% de los turistas pernoctan en un piso así. Pero hablo de la convivencia, de la seguridad, de las plataformas. Me parece una gran noticia lo que ha dicho la ministra de Vivienda, que va a permitir que las plataformas no puedan comercializar viviendas turísticas de uso ilegal. Es una denuncia que llevamos haciendo desde hace tiempo. Es el principal reto. Y desde el punto de vista vecinal nos preocupan las que están en comunidades de vecinos. Genera problemas de convivencia y de seguridad. Vamos a ir en la línea de restringir eso en comunidades de propietarios, y en los de uso exclusivo habrá una normativa más abierta", explicó el alcalde.

"Ya no hay boina en Madrid"

En materia de movilidad, Almeida apuesta de forma clara por un modelo "sostenible": "La mitad de las emisiones son por esto. Ahora hay una buena calidad del aire. Que los desplazamientos, además, sean lo más rápido posible. Hay que apostar por el transporte público. Metro, Cercanías, taxis, la EMT... Y hay que hablar de datos. Madrid 360 lo articulamos como concepto de sostenibilidad ambiental, económica y social".

"Planteamos que era posible crecer económicamente y mejorar en datos de calidad del aire. Se ha reducido la contaminación en un 33%. Ya no hay boina en Madrid. Tenemos que seguir. Arreglaremos el defecto de forma con Madrid 360. Yo tenía una discrepancia con la Zona de Bajas Emisiones porque no iba a resolver el problema. Siempre dije que había un problema de calidad del aire que había que afrontar desde una perspectiva diferente. Lo que Madrid 360 quiere decir es que tú tienes derecho a tener las mismas políticas en Carabanchel que en el centro. Todos tenemos derecho a respirar la misma calidad del aire", insistió Almeida.

"Taylor Swift no habría venido a Madrid sin el Bernabéu"

También habló el alcalde de los eventos en Madrid, con la llegada de la F1 a la capital de España: "Es nuestra gran apuesta. Primero por el impacto económico, y porque la F1 es una ventana al mundo. Es una pista urbana a la que se puede llegar andando, en metro, en taxi, en autobús... Hay pocas que puedan ofrecer eso".

Y luego, el tema de los conciertos en el Santiago Bernabéu: "Es una buena infraestructura, eso lo tenemos claro. Y más claro tenemos que hay que respetar el descanso de los vecinos. Si tiene solución lo sabremos en el plazo de seis meses, cuando finalicen las obras de insonorización. Me gustaría que tuviera una solución. Taylor Swift, de no ser por el Bernabéu, no viene a Madrid. Lo mismo se puede decir de la NFL".

Tercera edición de Metafuturo

Metafuturo nació en 2022 como un foro de debate y de reflexión sobre los desafíos y retos a los que nos enfrentamos. El proyecto engloba numerosos eventos a lo largo del año en los que se habla del futuro de la sociedad, del turismo, de la tecnología, de los recursos energéticos...

En esta tercera jornada de la tercera edición, además de Rosa Trigo, habrá invitados como Oscar López, ministro de Transición Digital y Función Pública, y Fernando Clavijo, presidente de las Islas Canarias.