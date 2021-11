La intervención de Pablo Casado en el XV Congreso popular en Castilla-La Mancha ha dejado una frase que está siendo muy comentada en redes sociales. El líder del PP, en un ataque al PSOE, achacaba a los socialistas que "solo les gusta la energía solar".

"Y a mí -me gusta-", ha añadido Casado, que prosigue: "Pero es que, anteayer, a las 20:00 fue el pico del consumo eléctrico. A las 20:00 no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica".

Cabe aclarar que la energía solar es acumulable a lo largo del día, pudiendo usarse en horas en las que no hay sol con la energía que se ha recogido previamente.

Acto seguido, Casado ha pedido "un mix energético que no arruine" a los ciudadanos. "No me puedo creer que haya dicho esto", ha comentado el periodista Antonio Maestre en su cuenta de Twitter.

También hemos podido ver mensajes de perfiles tan distintos como Pablo Fernández, Daniel Basteiro, Anabel Alonso o Pablo Echenique.

Advierte del "aquelarre" de 'Otras Políticas'

En este acto, Casado ha avisado ante el "aquelarre de radicales" que se congregaron en el acto 'Otras Políticas', con Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García y Fátima Hamed Hossani.

"Muy feminista ese Gobierno que permite abusos a menores en Baleares", ha criticado Casado, que ha lanzado una advertencia al PSOE: "Que tenga mucho cuidado con ese aquelarre porque es mucho más peligroso de lo que parece".