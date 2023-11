El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha retirado la palabra al concejal de Vox Liberto Senderos después de que este haya acusado en el pleno municipal de este viernes a "políticos, educadores y homosexuales" de registrar un porcentaje de casos de pederastia igual o mayor que los de la Iglesia católica.

El concejal de ultraderecha ha intervenido para explicar la posición contraria de su partido a una declaración institucional aprobada, a propuesta de ERC, contra los abusos sexuales a menores, en la que el Ayuntamiento se compromete a luchar contra esta lacra e insta al Gobierno a reforzar el marco jurídico para que los delitos de pederastia sean imprescriptibles y a "condenar públicamente los abusos sexuales infantiles cometidos por la Iglesia católica".

Senderos no solo no ha secundado la declaración institucional -que no requería unanimidad para aprobarse- sino que ha vinculado a los homosexuales con la pederastia, acusándoles de cometer un porcentaje de abusos sexuales infantiles igual o superior al de los religiosos católicos.

"Como católico, me duele todo caso de abuso hecho por alguien que comparta mi fe, pero saben perfectamente que los datos de pederastia en la Iglesia están manipulados y que los protocolos que la Iglesia aplica son los más duros con los abusadores", ha sostenido el edil de Vox. Acto seguido, ha añadido que "mientras, colectivos como los políticos, educadores u homosexuales, con porcentajes reales por lo menos iguales, si no mayores, no son portada de medios de comunicación".

Collboni ha cortado en ese momento a Senderos y le ha exigido rectificar sus afirmaciones "de tipificar a todos los homosexuales de algo" y, ante la negativa del concejal de extrema derecha, ha terminado quitándole la palabra y dando por acabado el pleno. "Ha hablado de políticos y homosexuales como si tuvieran un comportamiento homogéneo en relación con el objeto de este debate", ha denunciado Collboni, visiblemente enfadado.

El edil de Vox le ha respondido que no ha dicho eso "en ningún momento" y que "lo que está dicho, está dicho". "Yo no he dicho nada que no haya tenido que haber dicho", ha insistido.

La declaración, que han firmado todos los grupos municipales salvo PP y Vox, compromete al Consistorio a trabajar para atender a todas las víctimas de abuso sexual infantil desde una atención integral, desde la concienciación social hasta la atención social, sanitaria y de salud mental al niño agredido.