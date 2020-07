La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha solicitado al departamento de Salud "más rastreadores" para "que no se pierda el control" de los contagios en Barcelona, y es que los casos positivos de coronavirus en la capital catalana se han triplicado en una semana.

Según ha afirmado Colau en rueda de prensa, estos 24 pequeños brotes están "todos controlados", por lo que "la situación en Barcelona no es alarmante": "No hay ningún brote fuera de control, que no se conozca los orígenes". Por eso, la alcaldesa ha explica que la situación de Barcelona "no es equiparable a Lleida", aunque ha admitido que les "preocupa" y que, por eso, han pedido "a la Generalitat el refuerzo del equipo de rastreadores que es clave para que no se pierda el control".

Las estimaciones de la Agencia de Salud Pública de Barcelona son que para 150 nuevos contagios hacen falta 50 rastreadores. Por lo que, según Colau, la cifra de 120 rastreadores para toda Cataluña, repartidos en tres turnos de 40 personas -mañana, tarde y fin de semana- es "totalmente insuficiente".

Además, la alcaldesa ha solicitado a la consellera de Salud una reunión de urgencia "mañana mismo" con la Generalitat en la que también esté presente L'Hospitalet de Llobregat, la ciudad con la que comparten calle y transporte y en la que hay 300 casos activos.

La alcaldesa ha presidido en la mañana del lunes el comité de seguimiento de la COVID-19 de Barcelona que el Ayuntamiento constituyó al comienzo de la crisis, en el que se han analizado la evolución de los nuevos contagios en Barcelona, que la semana pasada fueron 458, el triple que la anterior, en 24 pequeños brotes, uno importado de Pakistán, tres de ellos en residencias de ancianos y el resto domiciliarios.

Ada Colau ha explicado que la semana del 29 de junio al 5 julio hubo en la ciudad 164 nuevos casos positivos con PCR, que del 6 al 12 de julio aumentaron a 458 casos positivos, muchos asintomáticos y menores de 34 años y casi todos contagiados en encuentros de amigos o familiares.

"No se ha hablado de confinar", ha insistido la alcaldesa en la rueda de prensa y también ha descartado medidas restrictivas a los locales de ocio, ya que "los nuevos contagios no están vinculados a estos espacios". Aunque, tras la reunión de mañana con la Generalitat y L'Hospitalet, sí se ha mostrado dispuesta a "estudiar de forma sosegada" si hay que restringir alguna actividad para poder hacerlo "en el momento que sea necesario".

"Queremos anticipar escenarios", ha explicado la alcaldesa que ha anunciado que el Ayuntamiento ha reactivado las medidas preventivas del plan de cuarentena para personas que no tienen las viviendas adecuadas para hacer un aislamiento. Este plan incluye comidas a domicilio, suministro de equipos de protección individual, recogida de residuos y el servicio de alojamiento Hotel Social Salut, con 80 plazas en hotel y 30 pisos turísticos