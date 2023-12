El Parque Nacional de Doñana ha sido retirado de la Lista Verde que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y se ha convertido en la única expulsada en el mundo de esta prestigiosa lista. UICN, una organización de carácter independiente, saca al humedal porque considera que no cumple los indicadores medioambientales necesarios para estar dentro de los mejores parajes.

La razón: no cumplir los criterios requeridos, aunque ha matizado que sigue siendo candidata a ser incluida en próximas ediciones de esa clasificación, en la que no está desde junio de 2022. En este sentido, la IUCN avanza que apoyarán a las autoridades del parque para ayudar a mejorar las prácticas de gestión y lograr los resultados de conservación deseados con el objetivo de que el sitio vuelva a alcanzar el estándar de la Lista Verde en un "futuro próximo".

Pero, ahora, el mayor humedal de Europa no reúne los estándares para estar en la Lista Verde de una organización internacional que reconoce la buena gestión ambiental de 77 enclaves en 60 países del mundo. A finales del año pasado se incluyeron 16 nuevos emplazamientos, entre ellos áreas protegidas y conservadas en China, Francia, México, Perú y Zambia.

¿Cómo es el estado actual de Doñana?

El parque natural es refugio de cientos de aves que han visto cómo su humedal se ha ido secando poco a poco. Los ecologistas aseguran que este es el peor año de Doñana y culpan, además de a la sequía extrema en la zona, a la agricultura intensiva y al robo del agua. El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Camona, ha explicado que "Doñana en estos momentos está, posiblemente, en el peor momento de su existencia y en un proceso de degradación continua".

No solo eso, sino que alerta de que el parque está "entrando al borde del colapso, sino podemos decir que está ya en ese proceso". "Las marismas no llevan agua y las lagunas en estos dos últimos años llegan a secarse durante todo el verano. El nivel del acuífero está en su peor momento histórico...", ha denunciado Camona.

Trabajo Junta-Gobierno

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, confía en que el reciente acuerdo con la Junta de Andalucía permita que reconsideren la decisión, aunque asegura que esto deja un mensaje claro. Además, ha podido constatar que el Gobierno de España dispone de una carta de la UICN que aclara que el Espacio Natural de Doñana está en una situación "no de exclusión, sino de suspensión" de la Lista Verde. Esta suspensión se mantendrá hasta que los técnicos de esa organización ambiental dispongan de más información sobre los indicadores que muestran el incumplimiento de los objetivos para permanecer en la Lista Verde.

No obstante, aunque se ha conocido este lunes, la suspensión del certificado de Doñana se dio el 30 junio de 2022 y comunicado al parque el 3 de agosto de ese mismo año. Todo ello, según una carta que envió la organización al Espacio Natural de Doñana, que depende de la Junta de Andalucía, hace ya tres semanas. Mientras que la Junta de Andalucía mantiene que no ha tenido una confirmación oficial de esta expulsión.

La tarde de este lunes el Consejo de Participación de Doñana se ha reunido para analizar el acuerdo al que llegaron la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica. A su salida, el Consejero de Medio ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, que por la mañana decía no tener conocimiento oficial de esta exclusión, pide ahora protección de todos para Doñana. "Esto no es el final de nada, sino el inicio de un largo camino que no tiene que llevar a proteger como nunca el Parque Nacional y buscar entre todos de la mano, desde la lealtad institucional y la comunión que tiene que existir entre el territorio, la necesaria protección", ha sostenido Fernández-Pacheco.