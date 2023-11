Cuando la ley de amnistía se apruebe y se publique en el BOE -se espera que esté en vigor la primavera del año que viene- los jueces recibirán el texto y tendrán que aplicar la medida de gracia en un máximo de dos meses. Pero, ¿qué margen tienen de actuación? ¿Pueden paralizar la amnistía?

Los expertos consultados destacan que el documento se ha redactado de tal forma que blinda la amnistía y deja poco espacio para los magistrados. Todas las miradas y la presión se volcarán sobre jueces y tribunales, con una mirada final ante el Tribunal Constitucional y la Justicia europea.

El regreso de Puigdemont. ¿Cuándo podrá volver? ¿Qué pasa si alguien recurre su caso? La ley de amnistía está redactada de tal forma que no corra peligro la vuelta de Carles Puigdemont a España. Según el texto, al que ha tenido acceso laSexta, la amnistía no quedará paralizada por los recursos -no tendrá efectos suspensivos, señala- y tampoco por cuestiones de inconstitucionalidad que puedan presentar los jueces ante el Constitucional.

"Por lo tanto, desde el momento en el que la ley de amnistía entre en vigor, el expresidente catalán podrá volver, porque decaen las órdenes de búsqueda y captura y las de detención", cuenta Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.

La inhabilitación de Junqueras. Más dudas presenta el caso del líder de Esquerra Republicana. Sobre Oriol Junqueras sí pesa una sentencia que se está ejecutando ahora mismo -inhabilitado por el Tribunal Supremo hasta 2031-. Eso puede retrasar el momento en el que se beneficie de la medida de gracia. Es previsible, según los expertos consultados, que tenga que esperar hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la amnistía, si es o no constitucional. De hecho, ERC no ha firmado finalmente el texto que presentó este lunes el PSOE en solitario en el Congreso. Según fuentes de ERC, se debe a que están puliendo cuestiones técnicas.

Los delitos de terrorismo. Hay un punto que está trayendo cola: ¿qué pasa con los delitos de terrorismo? Europa no permite que se amnistíe a nadie condenado por terrorismo. Para impedir que los imputados en las causas de los CDR y de Tsunami Democràtic se queden fuera de la amnistía por una decisión judicial, el texto ha incluido dos fórmulas para sortear la prohibición europea: por un lado, señala que tiene que haber sentencia firme -Marta Rovira y Puigdemont están imputados pero no hay sentencia firme- y por el otro, tiene que haberse dado una muerte dolosa, es decir, intencionada -en el caso de Tsunami la muerte de un ciudadano francés fue fortuita-.