Ciudadanos recula y afirma que el acuerdo firmado con el PP no conlleva líneas rojas

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que su partido se sienta a negociar con el PP un acuerdo de investidura sin "líneas rojas" y espera recoger una lista de reformas y medidas que hagan "que la investidura merezca la pena", pero sin ser exhaustivos porque no se va a firmar un acuerdo de Gobierno. "No haríamos buen servicio al país si habláramos de líneas rojas", ha dicho.

El portavoz ha subrayado que las dos exigencias irrenunciables de Ciudadanos ya se han alcanzado, poner fecha a la investidura y firmar un pacto contra la corrupción, y que no pondrá ahora nuevas condiciones. "Esto no es un pacto de gobierno, por lo tanto, no tiene por qué ser exhaustivo; puede ser muy amplio y tocar muchos ámbitos, pero no todos", ha aclarado.

"Nos sentamos con la voluntad de llegar a muchos acuerdos en muy pocos días", ha resumido en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo anticorrupción que ha posibilitado la apertura de este proceso negociador.