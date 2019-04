PP y Ciudadanos acercan posturas en el pacto anticorrupción

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado un "acuerdo inicial" entre su partido y Ciudadanos para facilitar a los populares la formación del Gobierno autonómico. Tras una reunión de ambos partidos de casi dos horas en la Asamblea de Madrid, Cifuentes y el cabeza de lista de C's, Ignacio Aguado, han coincidido en que existe un alto grado de acuerdo, pero han agregado que aún deben seguir negociando para concretar "matices".

En esta primera reunión, el PP ha añadido dos nuevos puntos a los diez planteados por C's un texto sobre regeneración democrática y transparencia, que han sido aceptados por el partido de Albert Rivera. Sin embargo, Aguado ha explicado que aún existen "discrepancias" y "matices" de "redacción" sobre dos puntos.

Uno de ellos es la limitación de mandatos de cargos públicos a ocho años, que C's apuesta por que se aplique al presidente del Gobierno de la Comunidad y a sus consejeros, mientras que el PP ha expresado sus dudas sobre si debe afectar únicamente al jefe del Ejecutivo autonómico. El otro punto en el que aún no existe acuerdo es cómo regular el establecimiento de primarias para elegir a los candidatos de cada partido a presidir la Comunidad de Madrid.

En este sentido, C's reclama que se impulse una reforma de la ley electoral autonómica y que la Asamblea inste al Congreso a reformar la ley de partidos para hacer obligatorias las primarias, mientras que el PP se decanta por un compromiso "más genérico". Los dos nuevos puntos añadidos por el PP, y aceptados por C's, son la puesta en marcha de un portal de transparencia de manera inmediata, así como publicar en la página web de la Asamblea de Madrid los datos de las subvenciones y presupuestos de los grupos parlamentarios.

Cifuentes ha indicado que existe un "nivel alto de acuerdo", pero ha reconocido que aún existen "diferencias de matices" por lo que el próximo viernes volverán a negociar, y han fijado también próximas reuniones. Según la dirigente popular, tras concluir la negociación sobre el documento de regeneración democrática y transparencia, deberán abordar propuestas programáticas concretas sobre economía y asuntos sociales.

"Siempre he creído que el acuerdo es posible, conveniente y necesario para que la Comunidad de Madrid tenga un gobierno estable", ha dicho Cifuentes, quien ha agregado que actualmente es mucho más los que les une que les separa de C's. No obstante, la candidata del PP a presidir el Ejecutivo madrileño ha reconocido que no existe fecha límite para concluir estas negociaciones, ni existe fecha para una posible sesión de investidura.

Aguado, por su parte, ha sostenido que las conversaciones entre su partido y el PP van "por el buen camino" y ha expresado su deseo de que el próximo viernes puedan resolverse las "fricciones" que aún les separan. "No es ni frío ni caliente. Hay que seguir negociando", ha añadido el político de C's, quien ha reconocido que si esta negociación no llegase a fructificar, hablarán con el PSOE y Podemos, con quienes también están manteniendo contactos.

Tras subrayar que actualmente no hay ningún diputado del PP imputado, Aguado ha insistido también en que si produjese una imputación de un parlamentario popular, abandonarían inmediatamente las negociaciones y solo las retomarían si éste dejase el escaño.