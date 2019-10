Primeras reacciones al CIS que concede al PSOE entre 133 y 150 escaños (123 obtuvo en las elecciones del 28A). Pedro Sánchez, en un acto en Palencia, ha asegurado que, frente a quienes dicen que tiene un pacto con el PP o con Unidas Podemos, "el plan Sánchez es tener un gobierno progresista".

"No ganan las elecciones las encuestas. Lo más importante es que seamos responsables y sepáis que hay que acabar con el bloqueo e intentar que haya gobierno estable", ha asegurado el presidente del Gobierno en funciones. Y ha animado a ir a votar: "A los que os quedasteis en casa, confiad en el PSOE, porque ahora ya sabéis lo que los demás hicieron con vuestro voto".

Desde el PP (74-81 escaños frente a los 66 del 28A), Pablo Casado se confiesa optimista. En una conversación en el Instituto de la Empresa Familiar, ha dicho: "Sí. Nos va a ir muy muy bien" . Su número 2 a las elecciones, Ana Pastor, ha escrito en Twitter para criticar al presidente del CIS.

El dirigente de Unidas Podemos Alberto Garzón ha valorado en ARV el CIS (37-45 escaños frente a los 42 del 28 de abril) y ha pedido cautela, entre otras cosas, dice, porque la encuesta ha sido previa a la sentencia del procés y de todos los disturbios que se han producido en Cataluña. Ha dicho, además, que los resultados confirman que a partir de ahora hay que acostumbrarse a negociar.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien el CIS le da entre 27 y 35 escaños (obtuvo 57 en las elecciones del 28A), ha dicho que no va a entrar a valorar los resultados, "como no lo he valorado en los últimos meses porque es un CIS que está hecho en la sede del PSOE y no es fiable".

Ha asegurado que "lo que dependa de Cs, esta va a ser la ultima encuesta del CIS que hace un militante del PSOE. Ya está bien, hay que tener mucha cara", y ha anunciado su compromiso, si llega a la Moncloa, de quitar al presidente del CIS, Félix Tezanos, para que, quien haga las encuestas, "no sea del PP, PSOE o Ciudadanos, sino un profesional como la copa de un pino".

Desde Vox (14-21 escaños frente a los 24 de las pasadas elecciones), quitan importancia a esta caída y consideran que la encuesta no es válida porque es anterior a lo ocurrido en Cataluña tras la sentencia del Supremo y anterior también a la exhumación de Franco.

Íñigo Errejón, el líder de Más País (3-4 escaños), cree que el CIS es "absolutamente disparatado" y está convencido de que sacarán mucho más y que su presencia será decisiva para formar un gobierno progresista.