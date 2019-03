Cifuentes muestra su "lealtad" a Rajoy y advierte de que la función de las CCAA "no consiste en dividir"

La presidenta regional Cristina Cifuentes, ha trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la "lealtad" de Comunidad de Madrid a la legalidad y el Estado de Derecho y ha advertido de que la función de las comunidades autónomas "no consiste en dividir, ni mucho menos, en diluir la cohesión territorial".



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado que el sentido del autogobierno no es dividir ni diluir la cohesión territorial, sino resolver los problemas de los ciudadanos "sin generarles riesgos mayores ni tensiones".



Cifuentes ha mantenido una reunión de una hora con Mariano Rajoy dentro de la ronda de entrevistas del jefe del Ejecutivo con los presidentes autonómicos surgidos en las urnas el pasado mes de mayo, un encuentro en el que la dirigente madrileña ha admitido que la cuestión catalana ha copado "si no la mitad, buen rato" de la charla.



La presidenta ha afirmado que el desafío soberanista catalán afecta a todos los españoles y ha advertido de que "quien piense que defiende mejor a sus ciudadanos mediante la confrontación se equivoca profundamente y no dice la verdad" a sus administrados.



Cifuentes ha trasladado a Rajoy su apoyo a la unidad de España y al Estado de derecho, ha considerado que hay que explorar todas las vías antes de llegar a utilizar el artículo 155 de la Constitución -aunque ha recordado que es un mecanismo legal-, y ha subrayado que las comunidades autónomas deben ayudar a estrechar lazos.



Y sobre todo le ha trasladado su apoyo a la estrategia que está llevando a cabo, que "más que una estrategia" es "actuar como el presidente de todos los españoles", reuniéndose con los líderes de todas las formaciones políticas, incluso algunas que no tienen representación en el Parlamento. "Creo que es una estrategia acertada, porque es inclusiva, busca que vayamos todos en la misma dirección", ha explicado, estrategia de la "unidad frente a quienes plantean de manera unilateral la secesión de una parte de España y están haciéndolo al margen completamente de la Constitución y del sistema legal".