Nuevo repunte por segundo día consecutivo en las cifras de muertes diarias y nuevos contagios por COVID-19 en España. El coronavirus deja 95 muertos y 416 casos nuevos (un incremento del 0,18% respecto a ayer) en las últimas 24 horas. Así, el Ministerio de Sanidad confirma 27.888 fallecidos y 232.555 contagios en todo el territorio.

"Está dentro de lo esperado con las subidas y bajadas que solemos ver en los periodos finales de la epidemia", ha valorado el director del Centro de Alertas Sanitarias, que remarca "pese al duro y triste dato" que los fallecidos diarios se sigan manteniendo de nuevo por debajo de los 100 por cuarto día consecutivo.

"Ahora estamos centrados en la detección temprana, ser más exhaustivos", ha señalado Simón.

Sobre el número de nuevos casos de COVID-19, Sanidad indica que "la Comunidad de Madrid ha notificado 217 casos nuevos de los cuales 112 son nuevos diagnósticos". El propio Fernando Simón ya explicó ayer que "una notificación no es equivalente a una infección" y pidió "tener cuidado" a la hora de valorar los datos.

Por otra parte, el Ministerio indica que en el caso de Andalucía (con 13 nuevos casos), Comunidad Valenciana (22) y Navarra (55) "se está validando y depurando las series de datos por lo que los casos totales pueden sufrir variaciones de un día a otro". "Si a pesar de buscar más los casos, hacer más PCR, mantenemos un ritmo descendente, quiere decir que la transmisión es probablemente algo menor a la que pensábamos", ha añadido el experto en su comparecencia diaria.

En relación al número de hospitalizaciones, el Ministerio de Sanidad indica que se han realizado 193 nuevos ingresos en todo el territorio, 72 registrándose de ellos en Madrid. Sube también los ingresos en UCI, con 31 nuevos casos (un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid), tal y como se observa en la siguiente tabla.

Hay que tener en cuenta que, según indica Sanidad, "los casos confirmados no provienen de la suma de pacientes hospitalizados, curados y fallecidos, ya que no son excluyentes. Pacientes fallecidos y curados pueden haber precisado hospitalización y por tanto computar en ambos grupos". Además, aclaran que "el total de pacientes en hospitalizados y en UCI puede variar respecto a días previos debido a que algunas Comunidades Autónomas están depurando sus datos".

Con respecto al uso de mascarillas, el Gobierno ya ha publicado el BOE con la regulación del uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos y cerrados, siempre que no se pueda mantener una distancia social de dos metros.

"Hasta el momento utilizar una mascarilla o no, a nivel poblacional, no ha modificado los riesgos. No es el factor clave, pero cuando no se puede mantener la distancia social empieza a ser más importante. En una situación de escasez de mascarillas éramos prudentes en hacer recomendaciones que no se podían aplicar", ha señalado Simón al ser preguntado sobre por qué no se obligó antes a su uso.

Así, a partir de mañana jueves y hasta que finalice el estado de alarma, las personas mayores de 6 años tendrán que usar mascarilla de manera obligatoria, según la orden ministerial publicada.